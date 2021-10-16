Началась работа по повышению заработной платы, пенсий и пособий - Минфин Азербайджана

Экономика 16 октября 2021 18:52 (UTC+04:00)
Началась работа по повышению заработной платы, пенсий и пособий - Минфин Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Началась работа по подготовке соответствующих предложений министерством финансов Азербайджана для отражения в государственном бюджете 2022 года задач, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения" от 16 октября 2021 года.

Как сообщает Trend, соответствующую информацию распространило министерство финансов.

Отмечается, что в этой связи рассматриваются доходы и расходы госбюджета на 2022 год, а также вопросы, связанные с созданием финансового обеспечения для повышения размеров заработной платы, трудовых пенсий и социальных выплат, стипендий и других социальных выплат.

Начата подготовка предложений, которые будут представлены Кабинету министров в кратчайшие сроки для внесения в проект бюджета.

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