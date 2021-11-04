Министр рассказал о ситуации с интернетом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день одной из главных проблем в Азербайджане является неустойчивый интернет.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на конференции "Первая годовщина Победы: роль и цели экономики".