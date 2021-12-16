Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана о приобретении новых квартир

БАКУ /Trend/ - В жилищном фонде на сегодня достаточно квартир, и в случае дополнительной потребности, с учетом пожеланий граждан, могут быть приобретены новые квартиры.

Об этом в ответ на запрос Trend в четверг сообщили в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

Было отмечено, что до сегодняшнего дня в рамках механизма аренды жилья гражданам были предоставлены 1242 квартиры: «Фонд регулярно проводит опросы посредством различных средств коммуникации (колл-центр «1549», встречи, проводимые с гражданами в Центрах Службы ASAN), затем эти данные анализируются, изучаются пожелания граждан. С учетом этих опросов Фонд предлагает гражданам квартиры по восьми адресам в Баку – на просп. Гянджа, ул. Лютфи Заде в Хатаинском районе, на ул. М.Аббасова в Низаминском районе; в городе Сумгайыт - на улицах Мира и Бульварной, а также в Абшеронском районе».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова)