В Азербайджане могут ликвидировать сферу ЖКХ

БАКУ /Trend/ - В стратегию социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы включен вопрос ликвидации жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вюсал Гасымлы на пресс-конференции, посвященной отчету о мониторинге и оценке «Стратегических дорожных карт для национальной экономики и ключевых секторов экономики Азербайджанской Республики» на 2017-2021 годы.

По его словам, новая стратегия предусматривает шаги, связанные с реформой ЖКХ.

"Этот процесс будет осуществляться поэтапно. В настоящее время госструктуры обсуждают данный вопрос. В целом могу сказать, что новая стратегия предусматривает реализацию устойчивых реформ, связанных со сферой ЖКХ", - сказал Гасымлы.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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