Азербайджан и Астраханская область РФ обсудят вопросы развития международного транспортного коридора "Север-Юг"

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Астраханская область России обсудят вопросы развития международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщает в среду Trend.

Сегодня в Астраханскую область с рабочим визитом прибыла Азербайджанская делегация во главе с главой Исполнительной власти Наримановского района Баку Абдином Фарзалиевым.

В состав делегации вошли представители министерств экономики, образования, цифрового развития и транспорта, Государственного агентства по туризму Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Кроме того, ожидается обсуждение вопросов по привлечению компаний Азербайджана в качестве потенциальных резидентов в Каспийский кластер, дальнейшему развитию авиасообщения между Астраханью и Баку, выполнению судостроительных заказов из Азербайджана на астраханских предприятиях, развитию круизного туризма на Каспии, экспорту образовательных услуг, взаимодействию между Азербайджанским деловым центром в г. Астрахани с Астраханским деловым центром в Баку и др.

В ходе встреч в правительстве Астраханской области планируется обсудить реализацию Программы мероприятий по развитию сотрудничества между Правительством Астраханской области и Правительством Азербайджана на 2022 год.

Азербайджанская делегация также примет участие в торжественной церемонии, посвященной 10-летию с момента реконструкции средней общеобразовательной школы №11 имени Гейдара Алиева в Астрахани.

(Автор: Хаган Исаев. Редактор: Эльдар Пашаев)