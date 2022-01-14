Доходы Госфонда соцзащиты Азербайджана в 2021 г. выросли на 9%
БАКУ /Trend/ - Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Азербайджана в 2021 году составили 5,178 миллиарда манатов, что на 429 миллионов манатов, или 9 процентов превышает показатель прошлого года.
Как сообщили Trend в ГФСЗ, на взносы на обязательное государственное социальное страхование в доходах фонда пришлись свыше 3,843 миллиарда манатов, что на 290,2 миллиона манатов, или 8 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Расходы ГФСЗ за 2021 год составили 4,843 миллиарда манатов, что больше по сравнению с показателем годом ранее на 132 миллиона манатов, или на три процента.
(Перевод: Нубар Кулузаде)
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