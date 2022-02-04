Премьер-министры Азербайджана и Украины провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - 4 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позвонил премьер-министру Азербайджана Али Асадову, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанский Кабмин.

Главы правительств обменялись поздравлениями в связи с 30-й годовщиной установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной.

Собеседники высоко оценили развитие азербайджано-украинских дружественных отношений в экономической и многих других сферах, обсудили перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)