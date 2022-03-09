Министр дорог и градостроительства Ирана едет в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми девятого марта посетит Азербайджан с визитом в сопровождении делегации высокого уровня, сообщает Trend со ссылкой на дипломатический источник.
Вначале иранская делегация прибудет в Нахчыван, а затем посетит Баку.
В рамках визита Гасеми 11 марта состоится заседание ирано-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
В ходе визита в Азербайджан Гасеми будут сопровождать несколько заместителей министров и другие иранские официальные лица.
Иранская делегация ознакомится с проектами в рамках сотрудничества с Азербайджаном.
(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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