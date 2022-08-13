Иран обнародовал объем торгового оборота с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - За последние 4 месяца (март-июль) торговый оборот Ирана с Азербайджаном составил 259 тысяч тонн на сумму 245 миллионов долларов.

Об этом Trend сообщил представитель Таможенной администрации Ирана Рухулла Латифи.

По словам Латифи, торговый оборот между двумя странами увеличился на 74,2% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он отметил, что за 4 месяца Иран экспортировал в Азербайджан более 250 тысяч тонн продукции на сумму около 232 миллионов долларов, а из Азербайджана импортированы 8,6 тысячи тонн на сумму 13,5 миллиона долларов. Импорт продукции увеличился на 24,2% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

(Перевод: Нубар Кулузаде)