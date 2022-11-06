Бакинский метрополитен о строительстве новых станций

БАКУ /Trend/ - Проектная документация станции бакинского метро под условным названием Y14, которую планируется построить на "зеленой" ветке, уже готова.

Как сообщает Trend, об этом сказал главный инженер по эксплуатации ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов на мероприятии, посвященном 55-летию Бакинского метрополитена.

Что касается станции под условным названием Y15, котлован под фундамент уже вырыт, а строительные работы на станции Y16 завершены на 50 процентов.

«Схема дальнейшего развития Бакинского метрополитена предусматривает дальнейшее расширение "красной" ветки, строительство "синей" ветки и другие работы. Мы шаг за шагом следуем этому плану. Строительство продолжается уже на четвертой станции "фиолетовой" ветки. Строительство станций под условными названиями Y14, Y15 между станциями "Хатаи" и "Ази Асланов" в качестве продолжения "зеленой" ветки в настоящее время не ведется. Также предусмотрены три станции на "зеленой" ветке от станции "Дарнагюль" до "Кероглу". Их проекты уже готовы», - сказал Османов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)