ТЦ "8-й километр" сменил организационно-правовую форму

БАКУ /Trend/ - ОАО "Торговый центр 8-й км" объявила о смене организационно-правовой формы.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана, объявление о реорганизации было принято в соответствии с решением общего собрания акционеров.

В сообщении ведомства отмечается, что компания преобразована из открытого акционерного общества (ОАО) в общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Джамшида Нахчыванского, 38К.