На освобожденных территориях идет реализация 18 транспортных проектов - замминистра

ФИЗУЛИ /Trend/ - В настоящее время быстрыми темпами продолжается строительство 18 транспортных проектов общей протяженностью порядка 2,2 тыс километров.

Об этом, как сообщает Trend, сказал журналистам в понедельник заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов.

По словам замминистра, в частности ведется строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и железной дороги Горадиз-Агбенд.

Кроме того, в ближайшее время планируется начать строительство телебашни в городе Шуша.

«На сегодняшний день в Шуше и его окрестностях обеспечена трансляция 11 теле- и семи радиоканалов», - сказал он.

Хумматов сказал, что на сегодняшний день мобильную связь в Карабахе обеспечивают 203 станции.