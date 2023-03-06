На освобожденных территориях идет реализация 18 транспортных проектов - замминистра

ФИЗУЛИ /Trend/ - В настоящее время быстрыми темпами продолжается строительство 18 транспортных проектов общей протяженностью порядка 2,2 тыс километров.
Об этом, как сообщает Trend, сказал журналистам в понедельник заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов.
По словам замминистра, в частности ведется строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и железной дороги Горадиз-Агбенд.
Кроме того, в ближайшее время планируется начать строительство телебашни в городе Шуша.
«На сегодняшний день в Шуше и его окрестностях обеспечена трансляция 11 теле- и семи радиоканалов», - сказал он.
Хумматов сказал, что на сегодняшний день мобильную связь в Карабахе обеспечивают 203 станции.