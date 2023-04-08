АБР готов оказать дальнейшую помощь в увеличении транзитной способности основных транспортных коридоров в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) выделил в общей сложности почти 5,5 миллиарда долларов на развитие транспортного сектора Азербайджана.

Об этом Trend сказала Кэндис МакДейган, страновой директор АБР в Азербайджане.

По ее словам, это составляет около 27 процентов от общего объема финансирования АБР в стране.

"Недавно мы завершили 2 проекта в рамках второй инвестиционной программы по развитию дорожной сети стоимостью 500 миллионов долларов. В рамках программы был построен участок новой автомагистрали Алят-Астара протяженностью 60 км, восстановлены дорога Уджар–Зардаб–Агджабеди протяженностью 70 км, 55-километровый участок дороги М5 от Евлаха до Шеки, полностью восстановлены 10 местных дорог общей протяженностью 62 км", - сказала МакДейган.

В настоящее время АБР финансирует железнодорожный проект под названием "Программа развития железнодорожного сектора" на сумму 400 миллионов долларов, который включает в себя стратегический заем в размере 250 миллионов долларов и проектный кредит в размере 150 миллионов долларов.

"Эта программа улучшает предоставление железнодорожных услуг и финансовую жизнеспособность железнодорожных операций в Азербайджане. Стратегический заем поддержал реформы в области развития железнодорожного сектора Азербайджана. Кредитный компонент проекта предусматривает финансирование реконструкции двухпутной железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама протяженностью около 166 км. Проект планируется завершить к концу 2024 года", - пояснила страновой директор.

АБР также одобрил маломасштабную техническую помощь в области поддержки знаний в размере 225 000 долларов США в ноябре 2022 года для оказания помощи компании "Азербайджанские железные дороги" (ADY) в разработке операционного плана железнодорожного транзита и определении оптимального количества локомотивных депо, их функциональности и географического расположения для повышения операционной эффективности ADY. Реализация этого проекта запланирована на текущий год.

"В соответствии с приоритетами правительства мы готовы оказать дальнейшую помощь в увеличении транзитной способности основных транспортных коридоров, что могло бы способствовать региональному сотрудничеству и устойчивой торговле за пределами Кавказа", - заключила Кэндис МакДейган.