В январе-феврале 2024 Азербайджан увеличил расходы на импорт мяса

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2024 года Азербайджан импортировал 8 тысяч 180 тонн мяса.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, стоимость мяса в этом объеме составила 17 миллионов 442 тысячи долларов США.

Это на 858 тонн (11,7 процента) больше по объему и на 5 миллионов 450 тысяч долларов США (45,4 процента) больше по стоимости, чем за тот же период прошлого года.

Расходы на импорт мяса за отчетный период составили 0,7 процента от общих импортных расходов Азербайджана.

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