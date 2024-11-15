Финансирование и снижение влияния климатического кризиса на переговорах в Баку является ключевым вопросом - Кристина Вегеляйн

БАКУ /Trend/ - На переговорах в Баку ключевым вопросом является финансирование и снижение влияния климатического кризиса.

Как сообщает Trend, об этом сказала глава департамента климатической безопасности Управления иностранных дел Германии Кристина Вегеляйн в ходе пресс-конференции "Бакинский призыв к климатическим действиям ради мира, помощи и восстановления".

Она отметила, что для того, чтобы климат изменился в положительную сторону, необходимо поддерживать гуманитарную акцию.

"Кризисы, с которыми мы сталкиваемся, влияют друг на друга и усугубляют ситуацию. А последствия этого ощущают люди. Поэтому мы также должны подумать о решениях. Мы не можем справиться с климатическим кризисом или нестабильностью в одиночку.

Со всеми инициативами, которые мы выдвинули, у нас было такое чувство, что если мы объединим усилия и вместе решим этот вопрос, все будет хорошо. Это шаг, предпринятый в ходе Бакинского призыва.

Когда мы говорим на этом COP, что климатическое финансирование важно, мы, конечно, все знаем, что это связано с цифрами. У стран, пострадавших от климатического кризиса, должно быть больше средств. Это не всегда гарантировано. Мы хотим, чтобы выделенные средства были доступны наиболее уязвимым слоям населения, тем, кто пострадал от конфликта, и достижения ими плана действий по борьбе с изменением климата в долгосрочной перспективе", - сказала она.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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