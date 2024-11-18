Мы всё ещё далеки от того, чтобы сократить глобальные выбросы в два раза за это десятилетие - Саймон Стил

БАКУ /Trend/ - Мы всё ещё далеки от того, чтобы сократить глобальные выбросы в два раза за это десятилетие.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Саймон Стил на пресс-конференции в рамках СОР29.

"Приятно видеть значительный прогресс, особенно в области углеродных рынков, где достигнуты результаты, которых не удавалось достичь на предыдущих конференциях. Однако работы ещё много, и я точно не собираюсь успокаиваться. Проблемы остаются", — отметил Стил.

"Прогресс на COP29 имеет огромное значение, и мы должны помочь странам ускорить темпы в последнюю неделю конференции. Мы также видим сильные сигналы от двух стран G20, Великобритании и Бразилии, которые только что представили свои планы по усилению климатических действий. Они ясно заявляют, что делают это, потому что это абсолютно в их экономических интересах", - сказал он.

Саймон Стил также подчеркнул важность новых двухлетних отчетов о прозрачности, которые должны быть представлены в этом году в рамках Парижского соглашения. Эти отчеты играют ключевую роль в создании более эффективных климатических политик для правительств. Некоторые отчеты уже были представлены, и ещё многие находятся в пути.

Однако, по словам Стила, необходимо гораздо больше усилий, чтобы COP29 стал успешным.

"Стороны должны двигаться намного быстрее к поиску компромиссов. Это касается, в частности, переговоров по новому климатическому финансовому механизму. Я был очень прямолинейным — климатическое финансирование — это не благотворительность. Это абсолютно в интересах каждой нации защищать свои экономики и людей от разрушительных климатических последствий", — заявил он.