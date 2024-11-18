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Назван объем золота, произведенного в Азербайджане

Экономика Материалы 18 ноября 2024 19:09 (UTC +04:00)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь текущего года в Азербайджане было произведено 2167,1 кг золота и 2703,2 кг серебра.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат страны.

Согласно отчету, производство золота в стране выросло на 1,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а производство серебра снизилось на 20,3%.

Напомним, что за январь-октябрь 2023 года в Азербайджане было произведено 2131,2 кг золота и 3390,2 кг серебра.

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