"Baku Harmoniya" - важное дополнение к партнерству ФАСТ - Меджнун Мамедов

БАКУ/Trend/- Бакинская инициатива "Baku Harmoniya" - важное дополнение к партнерству ФАСТ.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на министерской встрече партнерства "Продовольствие и сельское хозяйство для устойчивой трансформации (ФАСТ)" в рамках COP29.

Министр отметил, что ФАСТ — важная платформа, направленная на решение неотложных задач в сфере сельского хозяйства через мобилизацию финансовых ресурсов для поддержки мелких фермеров и сельских общин, наиболее уязвимых к изменениям климата.

"С помощью ФАСТ мы создаем целостный подход, чтобы климатические решения в агропродовольственных системах были не только результативными, но и инклюзивными. А сегодня мы с гордостью представили на COP29 Бакинскую климатическую инициативу для фермеров — "Baku Harmoniya", демонстрирующую нашу приверженность решению климатических вызовов и повышению устойчивости сельскохозяйственных сообществ",- сказал он.

Министр отметил, что цель инициативы "Baku Harmoniya" — создание нового пути для сотрудничества, который способствует согласованию существующих инициатив.

"Мы рассматриваем инициативу "Baku Harmoniya" как важное дополнение к партнерству ФАСТ, объединяющую платформу, которая делает климатическое финансирование более доступным и эффективным для повышения устойчивости сельских сообществ", — отметил Мамедов.

По его словам, в ходе каждого COP стороны развивают взятые ранее обязательства, изучают опыт прошлых инициатив.

"Baku Harmoniya" станет специализированной платформой для сотрудничества, обеспечивая не только сосуществование, но и согласованную работу климатических инициатив в области агро-продовольственного финансирования для достижения максимального эффекта и предотвращения дублирования", - сказал он.