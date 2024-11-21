АСТАНА /Trend/ - Казахстан намерен увеличить товарооборот с Венгрией до 1 млрд долларов, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передает Trend.

"В настоящее время мир переживает экономический и энергетический кризис. Тем не менее, взаимный товарооборот между нашими странами стабильно растет. В прошлом году этот показатель вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом. Наша цель – довести его до 1 млрд долларов. Мы готовы поставлять в Венгрию 95 видов товаров на общую сумму 700 млн долларов. Казахстан имеет возможность экспортировать продукцию энергетики, металлургии, нефтехимии, машиностроения, сельского хозяйства и строительства. Венгерские компании проявляют интерес к инвестиционным проектам в Казахстане. С 2005 года в нашу страну привлечены 370 млн долларов венгерских инвестиций. Сегодня я встретился с руководителями крупных компаний Венгрии (MOL, OTP Group, Gedeon Richter). С холдингом UBM мы подписали соглашение о строительстве 3 заводов по производству кормов стоимостью 62 млн долларов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.