Процесс обсуждения климатического финансирования зашел в тупик - бразильский министр

БАКУ /Trend/ - Процесс обсуждения климатического финансирования зашел в тупик.

Как сообщает Trend, об этом заявила министр окружающей среды и климата Бразилии Марина Сильва на пресс-конференции по итогам первой части заключительного пленарного заседания COP29.

"Среди всех остающихся проблем центральное место занимает финансирование. К сожалению, процесс зашел в тупик. Основная причина в том, что только вчера мы получили доступ к тексту и конкретным цифрам по финансированию. Однако еще есть аспекты, которые требуют доработки", - сказала она.

Министр подчеркнула, что страны-доноры обязаны сосредоточиться на выполнении своих обязательств по финансированию.

"Развивающиеся страны, я подчеркиваю, не просят помощи ради собственной выгоды. Речь идет о ресурсах, необходимых для перехода и трансформации, которые принесут пользу всем. Эти страны не ищут финансирования для решения вопросов бедности, хотя косвенно это может помочь, ведь увеличение экстремальных климатических явлений усугубляет бедность. Цель — предпринять усилия, которые будут полезны для всех", - добавила Марина Сильва.