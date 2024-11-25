БАКУ /Trend/ - Казахстан продолжает обсуждать возможность поставок нефти по маршруту Баку-Супса.

Как сообщает Trend, об этом заявил глава Министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Алмасадам Саткалиев, выступая с докладом в ходе правительственного часа в парламенте.

"Рассматриваются возможности нефтепровода Баку-Супса. Пропускная способность – 5 миллионов тонн в год, возможные объемы поставок до 3 миллионов тонн в год. Использование этого маршрута находится на стадии проработки и обсуждения", - подчеркнул он.

В ходе выступления министр также отметил что Казахстан имеет возможность увеличения поставок нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) с текущих 1,5 миллиона тонн до 20 миллиона тонн.

В целом в 2024 году Казахстан планирует экспортировать 55,4 миллиона тонн нефти через КТК, 8,6 миллиона тонн — через Атырау-Самара, 1,1 миллиона тонн в Китай, 3,6 миллиона тонн через порт Актау и 50 тысяч тонн железнодорожным транспортом. Транзит российской нефти в Китай составит 10 миллиона тонн, а в Узбекистан — 200 тысяч тонн.