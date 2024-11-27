В Азербайджане повышаются критерий нуждаемости и прожиточный минимум

БАКУ /Trend/ - В следующем году критерий нуждаемости и прожиточный минимум в Азербайджане будут установлены в размере 285 манатов.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Было отмечено, что с 1 января 2025 года предел критерия нуждаемости будет повышен с 270 манатов до 285 манатов.

Учитывая, что прожиточный минимум также принимается равным критерию нуждаемости, оба показателя увеличиваются более чем на 5,5 процента по сравнению с 2024 годом.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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