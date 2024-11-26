Назван объем выплат страховых компаний Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года страховые выплаты в Азербайджане составили 622,3 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный отчет, опубликованный Центральным банком.

Согласно информации, наибольший объем страховых выплат пришелся на компании "PASHA Hayat Sigorta" - на 356 миллионов 220 тысяч манатов и "PASHA Sigorta" - на 116 миллионов 203 тысячи манатов.

За этот период выплаты ОАО СК "Атешгях Хаят" превысили 40 миллионов 682 тысячи манатов. Страховая компания "Атешгях" за отчетный период произвела страховые выплаты на сумму 20 миллионов 686 тысяч манатов.

ОАО "Qala Sığorta" произвело страховые выплаты на 13 миллионов 49 тысяч манатов.

Выплаты "Meqa Sığorta" приблизились к 12 миллионам 364 тысячам манатов, а компании "A-Qroup" - к 10 миллионам 949 тысячам манатов.

Самые низкие выплаты за отчетный период зафиксированы в "İpək Yolu Sığorta". Так, выплаты этой страховой компании составили 247 тысяч манатов.

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