Christian Dior Couture объявила о ликвидации своей компании в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Christian Dior Couture, функционирующая как модный бренд одежды, объявила о ликвидации своей компании в Азербайджане.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что кредиторы могут в течение двух месяцев сообщить о своих требованиях по адресу: AZ1095, город Баку, Сабаильский район, улица пр Нефтяников, дом 105.

Напомним, что компания была зарегистрирована в Азербайджане в 2013 году. Законным представителем компании с уставным капиталом 4 миллиона 350 тысяч евро является Винсент Симон Пьер Бернар.

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