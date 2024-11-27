Импорт ряда оборудований в Азербайджан освобождается от таможенных пошлин

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане импорт оборудования для производства электроэнергии из возобновляемых источников освобождается от таможенных пошлин.

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О таможенном тарифе", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно именению, импорт техники, технологического оборудования и установок индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, являющимися производителями по проектам производства электрической энергии, не ниже суммы, установленной органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, с обязательством государственного закупа, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, осуществляется в соответствии с законом "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электрической энергии" на срок, установленный договором купли-продажи, но освобождается от таможенных пошлин не более чем на 30 лет (включая период строительства).

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

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