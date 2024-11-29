Сколько автобусов в Нахчыване работает на электричестве? (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - 16 процентов автобусов в Нахчыване работают на электричестве.

Об этом в интервью Trend заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра, Рахид Алекперов.

Он отметил, что для защиты окружающей среды в Нахчыванской Автономной Республике, в частности в городе Нахчыване, ведется работа по увеличению количества автомобилей с электрическим приводом.

"У нас есть как электрические такси, так и автобусы. 16 процентов автобусов в Нахчыване работают на электричестве. Это очень хороший показатель.

В городе установлены электрические зарядные устройства государственного и частного секторов. В этом году мы начали строительные работы по установке 10 новых электрических зарядных станций в Нахчыванской Автономной Республике. Поскольку мы ожидаем, что Зангезурский коридор пройдет через Нахчыван, на границе с Турцией уже действует зарядная станция.

Кроме того, предусмотрено строительство по одной электростанции в Шаруре, Ордубаде, Шахбузе и 6 в городе Нахчыван. В настоящее время в городе Нахчыван функционируют 16 электрических зарядных станций. С прошлого года в Нахчыване насчитывается более 250 электромобилей. Это в разы больше, чем в предыдущие годы", - отметил замминистра.

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