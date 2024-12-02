Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Азербайджане выросло производство лекарств

Экономика Материалы 2 декабря 2024 16:25 (UTC +04:00)
В Азербайджане выросло производство лекарств

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь 2024 года в Азербайджане было произведено лекарств на 8 миллионов 570 тысяч манатов.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Согласно информации, стоимость произведенных лекарственных средств выросла на 12,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В прошлом году в стране было произведено лекарственных средств на сумму 7 миллионов 642 тысячи манатов. По состоянию на 1 ноября имеется запас готовой продукции на сумму 967,2 тысячи манатов", - говорится в информации госкомстата.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости