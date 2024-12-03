ЦБ Азербайджана о прогнозе экономического роста

БАКУ /Trend/ - Согласно последним прогнозам Центробанка Азербайджана, ожидается, что экономический рост на 2024 год составит 3,9% по общему ВВП и 6,5% по ненефтяному ВВП.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на регулирующий орган.

Было отмечено, что основной движущей силой экономического роста в ненефтяном секторе в текущем году, как ожидается, будут конечные потребительские расходы домашних хозяйств и государственных учреждений.

"Прогноз экономического роста в октябре был скорректирован в сторону повышения на 0,3 процентных пункта на 2024 год по сравнению с прогнозом на июль текущего года и на 0,8 процентных пункта по ненефтяному сектору.

Причина более высокой ревизии экономического роста на 2024 год связана с ожиданиями, что реальные темпы роста домохозяйств (реальные темпы роста конечного потребления домохозяйств составляют 4,4% по октябрьскому прогнозу и 4,1% - по июльскому) и конечного потребления в государственном секторе (реальные темпы роста конечного потребления государственных учреждений составляют 7,9% по октябрьскому прогнозу и 6,6% - по июльскому) будут выше.

На 2025 год экономический рост прогнозируется на уровне 3,3% от общего ВВП и 5,1% от ненефтяного ВВП. В октябре прогноз экономического роста был скорректирован в сторону повышения на 1,2 процентных пункта к 2025 году и на 0,7 процентных пункта в ненефтяном секторе по сравнению с предыдущим прогнозом (июль 2024 года).

В прогнозах экономического роста на 2025 год предусмотрена корректировка в сторону повышения конечного потребления экономики домохозяйств (реальный темп роста конечного потребления домохозяйств составляет 5,6% по октябрьскому прогнозу, и 5,5% - в июле) и государственного сектора (реальный темп роста конечного потребления госучреждений по октябрьскому прогнозу составляет 6,8%, а в июле - 5,7%) в связи с ожиданием того, что реальный темп роста будет выше.

Основным риском для экономического роста в следующем году может стать ограничение экспорта и иностранных инвестиций на фоне ожиданий глобальной рецессии", - отмечается в сообщении.

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