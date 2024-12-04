Роль Азербайджана в Среднем коридоре возрастает с каждым днем - комментарий

БАКУ /Trend/ - По Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ – Средний коридор) из Китайской Народной Республики в Азербайджан был отправлен 300-й контейнерный блок-поезд. Грузоперевозки по направлениям Китай–Азербайджан и Азербайджан–Китай не только ускоряют формирование Среднего коридора как маршрута Восток-Запад-Восток, но и делают доступными для грузоотправителей быстрые, безопасные и эффективные услуги в обоих направлениях.

Средний коридор - один из основных логистических маршрутов между Азией и Европой, разрабатываемый с целью повышения скорости грузоперевозок и укрепления экономических связей. Этот коридор играет важную роль из-за стратегического географического расположения Азербайджана.

Средний коридор - один из альтернативных маршрутов торговли и грузоперевозок между Китаем и Европой. Азербайджан становится одним из важных пунктов этого стратегического коридора. Товары из Китая, Казахстана, Туркменистана и других азиатских стран перевозятся через территорию Азербайджана в Европу.

Азербайджан также играет важную роль в обеспечении грузоперевозок из Европы в Азию. Одним из основных участков Среднего коридора является Транскаспийский транспортный маршрут, где Азербайджан является важной транзитной страной.

Эксперт по транспортным вопросам Рауф Агамирзаев сказал Trend, что роль Азербайджана в Среднем коридоре с каждым днем возрастает.

"На фоне сложной геополитической ситуации в географии, в которой расположен Азербайджан, значение коридоров, дорог, проходящих по территории нашей страны, еще больше возрастает, поскольку и наш северный, и южный соседи находятся под санкциями. Отметим, что с восточной стороны в направлении Азербайджана идет не один, а два маршрута, которые также ведут через Алят в направлении Запада", - сказал эксперт.

По его словам, реализуемые проекты в области "зеленой" энергии позволяют расширить потенциал производства и экспорта электроэнергии, открывают широкие перспективы для транспортировки электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через Азербайджан. Кроме того, проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря является частью проекта "Цифровой Шелковый путь", который предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Эксперт также отметил, что железнодорожная сеть страны модернизируется, обновляется.

"Уже обеспечен переход определенных участков по коридору Восток-Запад на переменный ток. Это также приведет к снижению стоимости доставок на 20%. Железнодорожные перевозки осуществляются с 90 странами мира", - сказал Р.Агамирзаев.

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