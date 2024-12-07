В Азербайджане упраздняется лизинговая компания

БАКУ /Trend/ - Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Micro Leasing and Factoring" объявляет о своей ликвидации.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что кредиторы могут в течение двух месяцев обращаться по адресу: AZ1122, город Баку, Ясамальский район, пр. Гасанбека Зардаби, дом 103.

Отметим, что компания была зарегистрирована в Азербайджане в 2022 году.

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