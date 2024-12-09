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Назван объем экспорта граната из Азербайджана на зарубежные рынки

Экономика Материалы 9 декабря 2024 10:21 (UTC +04:00)
Назван объем экспорта граната из Азербайджана на зарубежные рынки
Фото: Министерство Сельского Хозяйства Азербайджанской Республики/Facebook

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - С января по ноябрь этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 29 тысяч 359 тонн гранатов

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, это на 16.2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что за первые 11 месяцев прошлого года из Азербайджана было экспортировано за рубеж 25 тысяч 259 тонн гранатов на сумму 27 миллионов 382 тысячи долларов США.

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