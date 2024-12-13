В Kapital Bank состоялся «Tech Guild Kick-Off»: открытие новой платформы для обмена техническим опытом

БАКУ/Trend/ - В Kapital Bank при совместной организации Agile и Технического офиса состоялось мероприятие «Tech Guild Kick-Off». Мероприятие было посвящено обмену знаниями и опытом между сотрудниками технической и бизнес-сфер, а также внедрению новых подходов в области технологий.

В своем вступительном слове руководитель Центра экспертизы Agile Шахназ Нури подчеркнула, что гильдии привносят новый импульс в Agile трансформацию и открывают новые пути развития во многих направлениях. Она отметила, что гильдии являются важным инструментом для повышения знаний и навыков сотрудников не только в своих областях деятельности, но и в других направлениях, а также выразила уверенность в том, что это добавит бизнесу как скорости, так и качества. Генеральный директор Департамента Информационных Технологий Михаил Громов рассказал о будущих перспективах и вкладе инновационных решений в бизнес.

Особое внимание на мероприятии было уделено панели с участием бизнес и технических лидеров Kapital Bank. На панели обсуждались такие темы, как баланс технического совершенства и скорости в бизнесе, управление приоритетами, ожидания от Agile ролей, а также были даны ответы на вопросы участников.

В рамках мероприятия было проведено 16 сессий по четырем основным направлениям: «DevOps», «Архитектура и Разработка», «QA и Аналитика», а также «Информационная безопасность». В этих сессиях, в которых приняли участие более 400 сотрудников, выступили спикеры, представляющие не только Kapital Bank, но и компании Umico и Pasha Pay.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.