БАКУ /Trend/ - Стали известны расходы Фонда страхования от безработицы Азербайджана на 2025 год.

Как сообщает в понедельник Trend, на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) обсуждался бюджет Фонда страхования от безработицы Азербайджана.

Согласно документу, расходы фонда страхования от безработицы на 2025 год утверждаются в размере 260 миллионов 700 тысяч манатов.

Источником финансирования этих расходов являются:

- Доходы бюджета Фонда страхования от безработицы на 2025 год - 206 миллионов 400 тысяч манатов:

- 54 миллиона 300 тысяч манатов, направленных на финансирование расходов 2025 года из резерва Фонда страхования от безработицы, созданного на 1 января 2025 года.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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