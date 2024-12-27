В Азербайджане выросло производство электрооборудования

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года в Азербайджане было произведено электрооборудования на сумму 207,7 миллиона манатов.

Об этом в пятницу сообщает Trend, со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 29,6 процента или 47,4 миллиона манатов больше, чем год назад.

Отметим, что за первые 11 месяцев 2023 года в Азербайджане было произведено электрооборудования на сумму 160,3 миллиона манатов.

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