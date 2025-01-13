В Азербайджане одобрено 12 проектов нормативных правовых актов, связанных с применением Кодекса конкуренции

БАКУ /Trend/ - За прошедший год подготовлен 21 проект нормативных правовых актов, связанных с применением Кодекса конкуренции.

Об этом Trend сообщили в Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что на сегодня утверждены 12 из них.

"Подготовленные документы направлены на повышение эффективности применения законодательства в сфере конкуренции, охватывая такие сферы, как администрирование, государственное регулирование в области естественных монополий, рассмотрение дел о нарушениях законодательства в сфере конкуренции и другие", - говорится в сообщении.

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