ОАЭ представили первый в мире объект для непрерывного производства возобновляемой энергии

БАКУ /Trend/ - На церемонии открытия Недели устойчивого развития Абу-Даби (ADSW) министр энергетики ОАЭ Сухейль Мохаммед Аль Мазруи представил новаторскую инновацию в области возобновляемых источников энергии, сообщает Trend.

Министр объявил о запуске первого в мире объекта по производству возобновляемых источников энергии, способного обеспечивать бесперебойное и экологически чистое энергоснабжение в больших масштабах, что является важной вехой, которая по-новому определяет роль возобновляемых источников энергии в глобальных энергетических системах.

"Я рад объявить о запуске первого в мире предприятия по производству возобновляемой энергии, способного круглосуточно обеспечивать людей возобновляемой энергией в больших масштабах", - заявил Аль Мазруи. Он особо отметил партнерство с Эмиратской компанией водоснабжения и электроснабжения и Masdar в создании этого революционного проекта. "Masdar объединяет 5 гигаватта солнечной энергии с 19 гигаватт-часами хранилища для получения 1 гигаватта бесперебойной экологически чистой энергии. Это впервые в истории преобразует возобновляемую энергию в базовую", - добавил он.

Министр подчеркнул важность этого достижения как ключевого шага в переходе к чистой энергетике. "Это первый шаг, который мог бы стать гигантским скачком, и этого просто не произошло бы без решительной поддержки, напора и решимости нашего руководства и наших партнеров", - отметил Аль Мазруи.

Размышляя о более широких последствиях перехода к энергетике, Аль Мазруи подчеркнул, что человечество вступает в период преобразований, который он назвал "переходным этапом". "Мы переживаем поворотный момент. Мы стоим на границе двух миров: мира, каким мы его знаем, и мира, каким он мог бы быть", - сказал он.

Он подробно остановился на трех сходящихся факторах, определяющих будущее: рост развивающихся рынков, обеспечивающих более половины мирового благосостояния, фундаментальная трансформация энергетической системы, создающая новые отрасли промышленности, и экспоненциальный рост искусственного интеллекта, ускоряющий инновации. "Эти тенденции в совокупности могут не просто стимулировать прогресс, но и фактически привести к ускорению прогресса", - пояснил он.

Приверженность ОАЭ устойчивому развитию и их лидерство в области инноваций в области чистой энергетики заняли центральное место на мероприятии, укрепив их роль как глобального первопроходца в решении климатических проблем и переосмыслении энергетического ландшафта.