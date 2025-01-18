Казахстанский Halyk Bank о прогрессе в сфере цифровых банковских решений (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Казахстанский Halyk Bank продолжает трансформировать сферу цифрового банкинга, предлагая инновационные решения, которые интегрируют финансовые услуги в повседневную жизнь.

Об этом в интервью Trend заявил заместитель генерального директора и член правления банка Нариман Мукушев.

"Для наших розничных клиентов приложение Halyk SuperApp представляет собой наше видение универсальной экосистемы. Оно позволяет управлять всем — от банковских операций и государственных услуг до образования и развлечений — в одном приложении", — отметил Мукушев. "Такая интеграция не только делает использование услуг более удобным, но и укрепляет связи с клиентами, превращая Halyk в незаменимого партнера в их повседневной жизни".

Результаты этого подхода отражаются в динамике пользовательской активности. "В третьем квартале 2024 года число ежемесячных активных пользователей увеличилось на 11 процентов в сравнении с прошлым годом, а ежедневных — на 21,1 процента. Мы продолжаем наблюдать быстрый рост популярности нашей технологии", — подчеркнул Мукушев. Он также добавил, что платформа позволяет клиентам перейти на цифровой банкинг менее чем за минуту, что особенно ценно для технически продвинутого населения Казахстана.

Halyk Bank разработал свою цифровую платформу с нуля, что позволило избежать ограничений устаревших систем и достичь высокой гибкости и эффективности. "Наша платформа объединяет услуги для бизнеса и повседневной жизни, обеспечивая удобство пользователей. Такая адаптивность позволяет банку оставаться конкурентоспособным в условиях быстро меняющегося цифрового рынка", — подчеркнул Мукушев.

Сочетание передового международного опыта и новейших технологий позволило Казахстану выйти в лидеры по уровню банковских услуг. "Наша стратегия, основанная на интеграции лучших мировых практик и современных технологий, сделала Казахстан одним из лидеров в банковском секторе. Это уникальное преимущество позиционирует Halyk как пример для других развивающихся экономик, демонстрируя, как инновационный подход может преодолеть традиционные ограничения банкинга", — резюмировал Мукушев.