В Азербайджане увеличится размер пособия на погребение

БАКУ /Trend/ - В феврале минимальный размер пенсии будет увеличен с 280 до 320 манатов. Это увеличение на 14,3 процента повлияет и на размер пособия на погребение.

Об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов, сообщает Trend.

Он отметил, что пособие на погребение выплачивается в случае смерти государственного служащего, лица, получающего пенсию по возрасту, по инвалидности, по потере кормильца, а также лица, получающего страховую выплату по безработице в соответствии с законом "О страховании от безработицы". В соответствии с действующим законодательством, в случае смерти застрахованного лица полагается сумма в размере 500 манатов, в случае смерти трудовых пенсионеров - выплата производится в трехкратном размере минимального размера трудовой пенсии.

"Это означает, что в случае смерти трудового пенсионера пособие на погребение в следующем месяце вырастет с 840 до 960 манатов. В целом, дальнейшее увеличение пособия на погребение является одним из обсуждаемых вопросов. В соответствии с фискальными доходами в этом направлении осуществляются надбавки", - отметил В.Байрамов.

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