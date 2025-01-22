Обнародовано количество уникальных вкладчиков в банковском секторе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Количество уникальных вкладчиков в банковском секторе Азербайджана составило 106 тысяч 700.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Он отметил, что в течение 2024 года в банковском секторе Азербайджана был зафиксирован рост числа уникальных вкладчиков более чем на 40 процентов.

"В течение года было зарегистрировано 43 тысячи 600 дополнительных уникальных вкладчиков. Из них 77,7 процента - вкладчики с суммой вклада до 30 тысяч", - добавил Т.Кязимов.

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