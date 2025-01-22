Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Азербайджане вводится новый штраф за нарушение закона о лицензиях и разрешениях

Экономика Материалы 22 января 2025 16:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане вводится новый штраф за нарушение закона о лицензиях и разрешениях

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В статью о лицензиях и разрешениях в Кодексе об административных проступках Азербайджана добавляется еще один пункт, связанный со штрафами за нарушение законодательства.

Как сообщает Trend, данный вопрос включен в повестку дня заседания комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и отражен в предложенном изменении в Кодекс об административных проступках.

Таким образом, в соответствии с предложением, в случае несоблюдения владельцем лицензии требований законодательства Азербайджанской Республики и условий лицензии, установленных статьей 25.1.2 закона "О лицензиях и разрешениях", должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости