В Азербайджане создается информационная система электронной бухгалтерии

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет создана информационная система электронной бухгалтерии (e-mühasibat).

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О бухгалтерском учете", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно проекту информационная система e-mühasibat органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, обеспечивает:

- представление финансовой отчетности субъектами бухгалтерского учета в электронном виде в соответствии с законом "Об электронной подписи и электронном документе", подлежащей представлению в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти;

- размещение официальных текстов международных стандартов на азербайджанском языке для использования субъектами бухгалтерского учета, а также переход правовых актов, регулирующих бухгалтерский учет, на электронные версии, опубликованные в Государственном реестре правовых актов Азербайджанской Республики, и программного обеспечения, обеспечивающего ведение бухгалтерского учета, а также просветительской информации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!