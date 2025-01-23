Названы доходы Азербайджана от экспорта мяса

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из Азербайджана было экспортировано 1,3 тысячи тонн мяса на сумму 1,8 миллиона долларов США.

Согласно расчетам Trend, основанным на отчете Государственного таможенного комитета Азербайджана, стоимость экспортируемого мяса по сравнению с показателями 2023 года выросла на 155 тысяч долларов США (9,1 процента), а объем - на 265 тонн (24,8 процента).

Также в прошлом году в Азербайджан было импортировано 58,7 тысячи тонн мяса на общую сумму 129,5 миллиона долларов США. По сравнению с показателями 2023 года стоимость импорта мяса выросла на 42,8 миллиона долларов США (49,4 процента), а объем - на 17 тысяч тонн (40,7 процента).

Доля мяса в общем импорте за отчетный период составила 0,62 процента.

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