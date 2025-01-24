Открытие Зангезурского коридора поможет привлечь дополнительный большой объем грузов в Средний коридор - Худаяр Гасанлы

БАКУ /Trend/ - Открытие Зангезурского коридора поможет привлечь в Средний коридор большую часть грузов, перевозимых из Китая в Европу, что приведет к увеличению объемов грузов, проходящих через Азербайджан.

Об этом Trend сказал начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанлы.

Он отметил, что открытие Зангезурского коридора сократит время и затраты как с точки зрения глобальной, так и региональной логистики.

"Открытие Зангезурского коридора сократит расстояние на маршруте Восток-Запад. Одним из важнейших моментов станет доступ, наряду с Черным морем, к Средиземному морю.

По мере роста конкурентоспособности будут корректироваться и цены, что приведет к увеличению объемов грузов, привлекаемых в Азербайджан. От привлечения этих грузов выиграют все страны региона. Например, если из Китая в направлении Европы будет отправлено 500 тысяч контейнеров TEU, часть из них будет доставлена через Грузию, а часть - через Зангезурский коридор, что приведет к сокращению как времени, так и затрат", - сказал он.

Глава департамента напомнил, что торговый оборот между Турцией и Центральной Азией, в том числе Афганистаном, в основном осуществляется посредством большегрузов (TIR) , отметив, что их количество составляет 120-130 тысяч единиц. Он добавил, что 25-30% из них проходит через Азербайджан.

"Если в будущем количество судов будет увеличено, это процентное соотношение может увеличиться. Но даже если количество судов будет увеличено, грузы из Турции столкнутся с задержками на границе при доставке в Грузию, а оттуда в Азербайджан. Потому что количество грузов увеличивается, что, в свою очередь, приводит к задержкам. Когда Зангезурский коридор откроется и будет сформирован как коридор, экспортируемые из Турции грузы могут быть без задержек доставлены в Среднюю Азию через Азербайджан.

В настоящее время грузы, перевозимые морем из Китая, прибывают в Стамбул с юга Африки, поскольку Суэцкий канал закрыт, оттуда отправляются небольшими судами в порты Черного моря, в том числе в Поти, Батуми. Затем эти грузы отправляются по суше как в Азербайджан, так и в ряд государств Средней Азии. Очевидно, что чем шире траектория, тем больше времени тратится на перевозку грузов. Но если откроется Зангезурский коридор, по времени в этом направлении будет экономиться как минимум 2-3 недели, а также снизятся расходы", - сказал X. Гасанлы.

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