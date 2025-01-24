Названы доходы Азербайджана от экспорта алюминия

БАКУ /Trend/ - В прошлом году из Азербайджана было экспортировано 72,6 тысячи тонн алюминия и изделий из него на сумму 197,2 миллиона долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это меньше на 4 миллиона долларов США (2%) в стоимостном выражении и на 1,8 тысячи тонн (2,5%) по объему по сравнению с показателями 2023 года.

В прошлом году экспорт алюминия и изделий из него составил 0,74% от общего объема экспорта страны и 5,88% от экспорта ненефтяного сектора.

В то же время в прошлом году в Азербайджан было импортировано алюминия и изделий из него на сумму 173,6 миллиона долларов США, что на 34 миллиона долларов США (24,4%) больше, чем годом ранее.

В прошлом году импорт алюминия и изделий из него составил 0,82% от общего импорта страны.

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