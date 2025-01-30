Назван объем средств, выделенных на улучшение орошения посевных площадей в трех районах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Начинаются работы по улучшению обеспечения поливной водой посевных площадей в Гёйчае, Шамкире и Агджабеди в рамках программы производства продовольственной пшеницы.

Как сообщает Trend, в связи с этим в Дирекции строящихся объектов при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) дан старт соответствующим работам.

Таким образом, будет улучшено снабжение поливной водой посевных площадей в 1000 и 206 га компании "Azorqanik" на левой стороне Ширванского оросительного канала в Гёйчайском районе.

Кроме того, на 2-ступенчатых насосных станциях, построенных на реке Кура в Джейранчеле в Шамкирском районе, на 2000 га посевных площадей ООО "Азершекер" будут установлены пивотные системы орошения.

Также на территории Агджабединского района будут проведены ремонтно-восстановительные работы на 10 субартезианских скважинах для обеспечения поливной водой 250 посевных площадей ООО "Maqro".

Согласно информации, эти работы будут проводиться в соответствии с указом № 1754 от 19 июля 2022 года "О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей".

Дирекция строящихся объектов поручила выполнение указанных работ обществу с ограниченной ответственностью "Ensol" и заключила с ним договор стоимостью 6,1 миллиона манатов.

Отметим, что ООО "Ensol" прошло государственную регистрацию в 2022 году. Законным представителем ООО является Самедов Рагим Низами оглу.

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