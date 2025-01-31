ЕБРР представил новую пятилетнюю стратегию для Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил новую страновую стратегию для Азербайджана на ближайшие пять лет, сообщает Trend.

Экономика Азербайджана исторически зависит от экспорта нефти и газа, и ЕБРР стремится уменьшить эту зависимость, повысив конкурентоспособность и инклюзивность частного сектора. Ключевые инициативы будут направлены на развитие малого и среднего бизнеса (МСП) в ненефтяных секторах, таких как агробизнес, производство, услуги, ИКТ и инфраструктура. Особое внимание будет уделено поддержке предпринимательства, возглавляемого женщинами и молодежью, а также стимулированию инноваций и расширению экспортных возможностей.

В дополнение к повышению конкурентоспособности частного сектора стратегия ЕБРР также сосредоточена на ускорении перехода страны к более устойчивой и экологически чистой экономике. Азербайджан обладает значительным потенциалом в области возобновляемых источников энергии, и банк намерен поддержать развитие проектов в сфере солнечной и ветровой энергетики, а также повысить энергоэффективность и устойчивость к изменению климата. Важным элементом этого перехода станет укрепление энергосистемы страны, чтобы поддержать экспорт возобновляемых источников энергии.

ЕБРР также учтет стратегическое расположение Азербайджана на перекрестке Европы и Азии. Инвестиции в устойчивые транспортные сети, цифровую инфраструктуру и муниципальные проекты укрепят региональные связи Азербайджана, с особым акцентом на Средний коридор.

Наталья Муравидзе, глава представительства ЕБРР в Азербайджане, выразила удовлетворение по поводу одобрения стратегии Советом директоров, отметив: «Мы с нетерпением ждем возможности совместной работы с Азербайджаном для создания диверсифицированной, инклюзивной и устойчивой экономики. Используя потенциал возобновляемых источников энергии и укрепляя региональные связи, мы сможем раскрыть долгосрочные возможности для народа Азербайджана».

ЕБРР вложил свыше 4 миллиардов евро в 195 проектов в Азербайджане, включая проекты в области возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и цифровизации. С новой стратегией банк нацелен укрепить свое влияние и оказать поддержку правительству в проведении реформ, способствуя устойчивому и инклюзивному экономическому росту страны.