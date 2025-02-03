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Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 февраля

Экономика Материалы 3 февраля 2025 09:41 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 3 февраля

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 3 февраля 2025.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,7385 маната. 1 турецкая лира стоит 0,0474 маната, а 100 российских рублей — 1,7226 маната.

Валюты

1 доллар США

USD

1.7

1 евро

EUR

1.7385

1 австралийский доллар

AUD

1.0396

1 белорусский рубль

BYN

0.4991

1 болгарский леви

BGN

0.9023

1 дирхам ОАЭ

AED

0.4628

100 южнокорейских вон

KRW

0.1158

1 чешская крона

CZK

0.069

1 китайский юань

CNY

0.2347

1 датская крона

DKK

0.233

1 грузинский лари

GEL

0.5967

1 гонконгский доллар

HKD

0.2181

1 индийская рупия

INR

0.0195

1 британский фунт стерлингов

GBP

2.0836

10000 иранских риалов

IRR

0.0294

1 шведская крона

SEK

0.1511

1 швейцарский франк

CHF

1.8548

1 израильский шекель

ILS

0.4751

1 канадский доллар

CAD

1.1525

1 кувейтский динар

KWD

5.5007

100 казахских тенге

KZT

0.3279

1 катарский риал

QAR

0.4663

1 кыргызский сом

KGS

0.0194

100 венгерских форинтов

HUF

0.4254

1 молдавский лей

MDL

0.0918

1 норвежская крона

NOK

0.1482

100 узбекских сомов

UZS

0.0131

100 пакистанских рупий

PKR

0.6096

1 польский злотый

PLN

0.4111

1 румынский лей

RON

0.3494

100 российских рублей

RUB

1.7226

1 сербский динар

RSD

0.015

1 сингапурский доллар

SGD

1.2428

1 саудовский риал

SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2.2165

1 турецкая лира

TRY

0.0474

1 туркменский манат

TMT

0.4857

1 украинская гривна

UAH

0.0408

100 японских йен

JPY

1.0918

1 новозеландский доллар

NZD

0.9415
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