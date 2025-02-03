Стало известно количество современных автобусов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Количество современных автобусов в Азербайджане достигло 2160.

Как сообщили Trend в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), парк общественного транспорта в Баку активно обновляется.

На данный момент 160 электрических автобусов с нулевыми выбросами, привезенных в Азербайджан накануне конференции COP29, успешно функционируют на различных маршрутах столицы. Также частные компании приобрели еще 85 экологически чистых автобусов, работающих на электричестве и сжатом газе. Кроме того, отремонтировано и введено в эксплуатацию более 200 автобусов. Таким образом, общее количество современных автобусов достигло 2160.

Новые автобусы оснащены валидаторами для безналичной оплаты, что способствует ускорению процесса оцифровки услуг.

Было отмечено, что по итогам 2024 года доля этой формы оплаты составила 77,5 процента.

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