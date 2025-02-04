Прогнозируется значительное увеличение объема грузов, привлекаемых в Бакинский порт - Худаяр Гасанлы (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В прошлом году грузооборот Бакинского международного морского торгового порта (Бакинский порт ) увеличился и достиг 7,6 миллиона тонн. Наибольший рост по отдельным видам грузов был зафиксирован в перевалке контейнеров (на 73%).

Об этом в интервью Trend сказал начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанлы.

Он рассказал о работе, проделанной в Бакинском порту, целях, логистическом сотрудничестве, стратегии развития Среднего коридора, а также о возможных перспективах открытия Зангезурского коридора и новых проектах.

Ссылаясь на показатели статистики, Х.Гасанлы отметил, что резкий рост наблюдается по ряду направлений. Например, он был зафиксирован по перевалке контейнеров в порту. Если в 2023 году перевалка контейнеров составляла 44 272 TEU, то в 2024 году этот показатель составил 76 775 TEU. 7-8 лет назад годовой оборот контейнеров был на уровне 15-20 тысяч TEU. То есть нам удалось добиться роста в 4-5 раз.

Потенциал первой фазы Бакинского порта составляет 100 тысяч TEU. Это означает, что уже используются 76% оборота по перевалке контейнеров. Ведутся работы по увеличению этой цифры до 150 тысяч TEU с использованием дополнительных инфраструктурных проектов и потенциала других терминалов. Но ожидается, что в будущем контейнерные и грузовые потоки будут намного превышать эту цифру. Это также способствует расширению порта и строительству второй фазы.

"В 2024 году по Среднему коридору из Китая было отправлено более 310 поездов. Каждый блок-поезд состоит из 100-110 TEU или 50-55 40-футовых контейнеров. В обратном направлении этот показатель пока очень мал. Блок-поезд из Китая направляется в Казахстане в порт Актау, оттуда на судах в порт Баку. Часть этих грузов предназначена для импорта, а другая часть - транзитного характера. Транзитные грузы перемещаются, в основном, в направлении Грузии. Там груз следует в двух направлениях - Баку-Тбилиси-Карс или по Черному морю. Через Черное море грузы доставляются в европейские страны", - сказал он.

Х.Гасанлы напомнил, что было подтверждено, что в 2025 году минимум 600 поездов будут отправлены из Китая по Среднему коридору. Ожидается, что их число может увеличиться.

"Но есть меры, которые необходимо предпринять, чтобы коридор был полностью готов к этому. Объем оборота контейнеров, который Китай хочет отправить по суше, намного превышает потенциал Среднего коридора. То есть китайская сторона готова отправить гораздо больше грузов. Однако существует несколько причин, препятствующих своевременному прохождению грузов.

Поскольку на китайско-казахстанской границе часто наблюдается переполненность при перевалке грузов, то там возникает необходимость в расширении. В то же время наблюдается переполненность в порту Актау, причиной чего являются проблемы с инфраструктурой, а также часто наблюдаемые суровые погодные условия. В настоящее время там находится большой контейнер, ожидающий отправления, когда позволяют погодные условия. В этом вопросе решение проблемы может быть достигнуто в будущем с помощью кранов и судов, которые могут работать в ветреную погоду. Этот процесс, новые терминалы и краны были учтены при второй фазе в Бакинском порту", - сказал он.

По словам Х.Гасанлы, в течение этого года планируется запустить 600 блок-поездов в направлении Среднего коридора, что является одним из основных вопросов организации перевозок этого объема грузов через Каспийское море. "Этот объем грузов через Каспийское море будут перевозить казахстанские и азербайджанские суда. Бакинский порт имеет грузоперевалочный потенциал в 15 миллионов тонн. Мы осуществляем проект по оптимизации наших терминалов для обеспечения оперативной перевалки грузов. То есть мы формируем терминалы и мосты, которые используются меньше своего потенциала в направлении перевалки большего объема входящих грузов, например, контейнеров. Для этого терминал для тяжелых грузов был быстро сформирован таким образом, чтобы оттуда также можно было переваливать контейнеры", - сказал он.

Глава департамента подчеркнул, что в настоящее время в Бакинском порту построена дополнительная контейнерная площадка, а в терминале для тяжелых грузов временно используется кран, что увеличивает потенциал терминала: "Это нововведение позволяет Бакинскому порту принимать дополнительные контейнеры в эквиваленте 35 тысяч TEU. Увеличение контейнерных перевозок в настоящее время указывает на то, что эти планы были выполнены своевременно. Кроме того, с учетом объемов грузов, поступающих из Китая, в Бакинском порту будет осуществлено строительство нового интермодального грузового терминала по переработке как контейнерных, так и других грузов.

В рамках проекта предусматривается создание и развитие инфраструктуры интермодального грузового терминала площадью 5 гектаров на территории Бакинского порта, расположенного в поселке Алят. Учитывая широкие инфраструктурные возможности Бакинского порта, важное значение "Казахстанских железных дорог" в предоставлении услуг по Среднему коридору в целом, а также скорость, с которой компания Xi'an Free Trade Port организует и отправляет контейнерные блок-поезда по маршруту Китай-Европа, в конце прошлого года между участниками трех стран было подписано соглашение. Отметим, что данное соглашение имеет большое значение с точки зрения логистики для всех трех стран. Другими преимуществами проекта будут постоянный рост числа контейнерных поездов, отправляемых по Среднему коридору по маршруту Китай-Европа, сокращение времени разгрузки, снижение стоимости перевозок, минимизация времени перевалки и стабильное увеличение объема грузоперевозок.

Добавлю, что годовой грузооборот нового интермодального терминала, который будет создаваться при совместном участии азербайджанской, казахстанской и китайской сторон, составит 1 миллион тонн.

Тот факт, что Китай имеет инфраструктурную долю в Среднем коридоре, имеет большое значение для этого коридора. Другими словами, китайская сторона будет заинтересована в отправке стабильного потока грузов по Среднему коридору, даже если в будущем будет геополитическая стабильность".

Отметив, что в 2024 году 55-60% грузов из Китая были импортируемой Азербайджаном продукцией, глава департамента отметил, что в текущем году доля транзитных грузов увеличится: "В 2025 году количество транзитных грузов будет больше. Считаю, что доля азербайджанского импорта в 600 блок-поездах снизится до 40%, более 60% от общего объема будет приходиться на транзитные грузы".

Говоря о работе по реализации второй фазы Бакинского порта, Х.Гасанлы сказал: "Бакинский порт состоит из двух фаз.Первая фаза охватывает 15 миллионов тонн грузов, в том числе контейнеров в эквиваленте 100 тысяч TEU, реализация второй фазы позволит переваливать 25 миллионов тонн грузов, в том числе 500 тысяч TEU контейнеров. В настоящее время разработаны технико-экономическое обоснование и мастер-план второй фазы. Процессы, связанные с его финансированием, продолжаются. Однако в ближайшем будущем возникнет необходимость увеличения количества судов на Каспийском море. В том числе потребуются суда, которые в течение 5 лет будут перевозить более крупные контейнеровозы по Каспийскому морю. Необходимо провести оценку и для увеличения доли участия и поощрения частного сектора в этой сфере".

Глава департамента также отметил, что в настоящее время существует требование установить систему отслеживания грузов в Cреднем коридоре, исходя из требований автоматизации: "Но в настоящее время нет системы онлайн-отслеживания. Я считаю, что по каждой сфере - порт, железная дорога и т.д., у всех участников и владельцев инфраструктуры вдоль коридора есть или должна быть операционная система, и здесь системы должны быть интегрированы друг в друга. При интеграции систем возможно решение механизмов обмена информацией и мониторинга.

Отмечу, что такая практика применяется и в Европе. Системы всех участников вдоль коридора должны соответствовать одному стандарту, и интеграция этих систем должна быть технологически возможной. Интеграция будет служить предоставлению точной информации владельцам грузовых автомобилей и повышению эффективности в коридоре. А это в значительной степени положительно скажется на конкурентоспособности Среднего коридора".

"В целом в течение следующих 5 лет для стратегического развития коридора инфраструктурные возможности должны быть расширены у владельцев инфраструктуры вдоль всего коридора. Например, терминалы для дополнительной грузоподъемности в портах, увеличение количества вагонов и других инфраструктурных возможностей на железных дорогах, а также обеспечение новыми, более крупными грузоперевалочными судами в морском секторе, развитие инфраструктуры, цифровизация и повышение эффективности должны стать одними из основных целей. Одним из следующих шагов в этом процессе является оценка и продвижение возможностей участия частного сектора в качестве основного принципа", - сказал X. Гасанлы.

Глава департамента также отметил, что открытие Зангезурского коридора может привлечь в Средний коридор большую часть грузов, перевозимых из Китая в Европу, что приведет к увеличению объемов грузов, проходящих через Азербайджан, сократит время и затраты как с точки зрения глобальной, так и региональной логистики: "Это сократит расстояние на маршруте Восток-Запад. Одним из важнейших моментов является то, что, наряду с Черным морем, станет возможным доступ к Средиземному морю. По мере роста конкурентоспособности будут корректироваться и цены, что приведет к увеличению объемов грузов, привлекаемых в Азербайджан. От привлечения этих грузов выиграют все страны региона. Например, если из Китая в направлении Европы будет отправлено 500 тысяч контейнеров TEU, часть из них будет доставлена через Грузию, а часть - через Зангезурский коридор, что приведет к сокращению как времени, так и затрат".

Напомнив, что торговый оборот между Турцией и Средней Азией, а также Афганистан, в основном осуществляется посредством TIR, глава департамента также отметил, что их количество составляет 120-130 тысяч единиц. Он сообщил, что 25-30% из них проходит через Азербайджан: "Если в будущем количество судов будет увеличено, этот процентное соотношение может увеличиться. Однако даже при увеличении количества судов грузы из Турции сталкиваются с задержками на границе при транспортировке в Грузию, а оттуда в Азербайджан, потому что количество грузов увеличивается, что, в свою очередь, приводит к задержкам. Когда Зангезурский коридор будет открыт, экспортируемые из Турции грузы могут быть без задержек доставлены в Среднюю Азию через Азербайджан".

"В настоящее время грузы, перевозимые морем из Китая, прибывают в Стамбул с юга Африки, поскольку Суэцкий канал закрыт, оттуда они отправляются небольшими судами в порты Черного моря, в том числе в Поти, Батуми. Затем эти грузы отправляются по суше как в Азербайджан, так и в ряд государств Средней Азии. Как можно увидеть, чем шире траектория, тем больше времени тратится на перевозку грузов. Но если откроется Зангезурский коридор, время в этом направлении будет сэкономлено как минимум на 2-3 недели, а также снизятся расходы", - отметил X. Гасанлы.