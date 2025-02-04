Татарстан пригласил Азербайджан на форум по энергетике и энергоэффективности в Казани

БАКУ /Trend/ - Татарстан пригласил Азербайджан принять участие в Международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности, который пройдет в Казани в апреле этого года.

Как сообщает Trend, об этом говорилось на встрече министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с делегацией, возглавляемой заместителем премьер-министра – министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Коробченко.

В ходе встречи обсуждались также текущее сотрудничество энергетических компаний Азербайджана и Татарстана, перспективы взаимодействия в таких сферах, как нефтедобыча и нефтехимия, обмен опытом, развитие человеческого капитала и цифровизация энергетических объектов.

Особое внимание было уделено применению новых технологий в электроэнергетике, автоматизации распределительных сетей и производству оборудования. Стороны также обменялись мнениями по перспективным проектам.

Отмечалось, что данный визит и состоявшиеся обсуждения послужат развитию двусторонних отношений, включая энергетическое сотрудничество. Была выражена поддержка взаимовыгодному партнерству.